Группа граждан рассказала о своих проблемах хокиму области

На приеме были заслушаны проблемы граждан из разных городов и районов области, касающиеся электричества, питьевой воды, природного газа, ремонта дорог и строительства. Эркинжон Турдимов отметил, что несмотря на то, что главная задача руководителей всех уровней решать вопросы, беспокоящие граждан, некоторые из них безразличны к своим обязанностям.

«Действительно, если бы эти проблемы решались на местах, людям не приходилось бы скитаться, стуча в разные двери. Все поступившие обращения вполне могут решить хокимы городов и районов, руководители секторов»,-отметил глава вилоята.

Как сообщила пресс-служба областного хокимията, в этот же день были заслушаны обращения более 40 граждан, на месте решено свыше десяти вопросов. Заявления, на решение которых необходимо время, взяты под контроль. На встрече участникам также была предоставлена правовая консультация.