Подушки из баклажек?

В городе Самарканде запущено предприятие по производству подушек и матрасов из переработанных… пластиковых бутылок.

Вопросы переработки вторичного сырья, особенно пластика, сегодня являются одной из острейших проблем, волнующих экологов. Согласно экспертным оценкам, в среднем один человек в крупном городе выкидывает в год около 300 кг мусора, среди которого 1/3 занимают ПЭТ-бутылки или полиэтиленовая тара.

Из-за долгого периода разложения они образуют массовые скопления, которые часто видны даже из космоса. При этом ПЭТ-бутылки являются отличным сырьем для производства товаров народного потребления.



Действующее в городе Самарканде совместное предприятие «Tuft and grass» за счет кредита «Асака-банка» в более чем 2 млн. евро и свыше 340 тысяч евро собственных средств учредители закупили в Бельгии пять единиц специального оборудования и запустили процесс переработки вторичного сырья.



В настоящее время из переработанных полиэтиленовых бутылок, или как их называют в народе баклажек, здесь производят синтетические волокно и нити для ковровой продукции, бархатную ткань, тафтинг, напольные покрытия и даже подушки с матрасами.



- Продукция предприятия реализуется по всему Узбекистану, - говорит директор СП «Tuft and grass» Жахонгир Насруллаев. – Кроме того, 30 процентов готовых изделий экспортируются в Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан и другие страны.



О том, что этот проект оказался успешным свидетельствует тот факт, что уже достигнута договоренность с «Асака банком» о выделении нового кредита на покупку из Бельгии еще трех наименований оборудования.



Отметим, что в настоящее время из переработанных пластмассовых бутылок в разных странах изготавливают мебельную ткань, текстиль, парусину, спальные мешки, автомобильные чехлы, пищевую пленку, наполнители детских игрушек, курток, спортивный инвентарь, рыболовные сети.