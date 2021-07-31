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  • 31 июль 2021 15:17
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Два пассажира погибли при ДТП в Самарканде

Два человека погибли и пятеро госпитализированы в результате ДТП в Самарканде. Смертельная авария произошла сегодня, 31 июля в 01:45 на 71-м км автодороги М-37 «Самарканд-Бухара-Туркменбаши». Это недалеко от махалли «Алиджон» Каттакурганского района Самаркандской области.

 

Два пассажира погибли при ДТП в Самарканде

 

 

По сообщению правоохранительных органов, чтобы предотвратить столкновение с велосипедистом, водитель автобуса Yutong повернул руль вправо, однако, не справился с управлением. Маршрутный автобус перевернулся вместе с находящимися внутри пассажирами.

 

В результате аварии двое пассажиров скончались, пятерых доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 266 УК РУз.


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