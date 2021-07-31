Два пассажира погибли при ДТП в Самарканде

Два человека погибли и пятеро госпитализированы в результате ДТП в Самарканде. Смертельная авария произошла сегодня, 31 июля в 01:45 на 71-м км автодороги М-37 «Самарканд-Бухара-Туркменбаши». Это недалеко от махалли «Алиджон» Каттакурганского района Самаркандской области.

По сообщению правоохранительных органов, чтобы предотвратить столкновение с велосипедистом, водитель автобуса Yutong повернул руль вправо, однако, не справился с управлением. Маршрутный автобус перевернулся вместе с находящимися внутри пассажирами.

В результате аварии двое пассажиров скончались, пятерых доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье 266 УК РУз.