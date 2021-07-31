В Самаркандской области количество выехавших больше, чем мигрантов

В первой половине 2021 года количество выехавших из Самаркандской области почти в разы превысило количество мигрантов, сообщает областное управление статистики.

За последние шесть месяцев 2021 года количество мигрантов в Самаркандскую область составило 5735 человек. Число выехавших лиц составило 9857 человек. Сальдо миграции- минус 4 122 человека, подсчитал Самстат.

Отмечается, что наибольший миграционный прирост наблюдается:

• В Пайарыкском районе – минус 826 человек;

• В Ургуте – минус 797 человек;

• В Кошрабатском районе – минус 615 человек;

• В Пахтачийском районе – минус 580 человек;

• В Иштыханском районе –минус 532 человека;

• В Каттакургане – минус 517 человек;

• В Пастдаргомском районе – минус 503 человека.