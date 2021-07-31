В Самарканде Lacetti на большой скорости врезался в стену дома: двое погибли

В результате столкновения 24-летний водитель и 16-летний пассажир скончались на месте происшествия.

По информации ГУБДД МВД, 29 июля около 16:40 часов на дороге, проходящей через махаллю «Устахон» Ургутского района Самаркандской области, произошло смертельное ДТП.





Водитель, двигавшийся на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в стену дома.





24-летний водитель и 16-летний пассажир, находившиеся в автомобиле, от полученных травм погибли на месте происшествия. Об этом сообщает Uznews.