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  • 30 июль 2021 16:03
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Количество мест в скоростных поездах "Афросиаб" увеличат. Это поможет бороться с нехваткой билетов

Количество мест в скоростных поездах "Афросиаб" увеличат. Это поможет бороться с нехваткой билетов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

 

Для этого в Испании были закуплены четыре дополнительных вагона эконом-класса. Теперь два поезда "Афросиаб" с 218 посадочными местами будут дополнены двумя вагонами каждый, в результате число пассажирских мест увеличится с 218 до 286.

 

Количество мест в скоростных поездах "Афросиаб" увеличат. Это поможет бороться с нехваткой билетов

 

 

Отметим, что в состав скоростного поезда входят 2 головных локомотива и 11 вагонов, в том числе 1 – бистро, 2 – VIP-класса, 2 – бизнес-класса и 6 – эконом-класса. В пути следования поезд развивает скорость до 230 км/час (максимальная скорость согласно техническим характеристикам 250 км/ч), преодолевая расстояние от Ташкента до Самарканда за 2 часа 08 минут, до Бухары – 3 часа 51 минуту и до Карши – 3 часа 21 минуту.

 

В настоящее время поезда данной модификации курсируют по маршрутам из Ташкента в Самарканд, Джизак, Навои, Бухару и Карши. В ближайшие годы, после завершения электрификации на новом участке железной дороги Бухара – Хива, маршрут высокоскоростных поездов продлится до Хорезма.

 


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