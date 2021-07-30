» » » В Самарканде избиты владелец ресторана «Шухрат» и члены его семьи
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  • 30 июль 2021 15:01
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В Самарканде избиты владелец ресторана «Шухрат» и члены его семьи

Причиной массовой драки в ресторане «Шухрат» в Самарканде стала ссора между владельцем ресторана и хозяевами свадьбы, которая должна была состояться предстоящим вечером. Инцидент произошел 18 июля этого года примерно в 15:30.

 

В Самарканде избиты владелец ресторана «Шухрат» и члены его семьи

 

 

«В этот день в ресторане «Шухрат» должна была состояться свадьба, к тому времени все приглашенные гости ожидали на улице. Когда хозяева свадьбы спросили администрацию ресторана, почему гостей не пускают внутрь, те ответили, что пока столы не до конца накрыты. Как будет все готово, гостей впустят внутрь»,-прокомментировали в областном УВД.

 

После этого между ресторатором и заказчиком завязалась ссора. К конфликту также присоединились родственники хозяина свадебного торжества. В результате массовой драки избиты владелец ресторана и двое его сыновей. Один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 УК РУз (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время ведется расследование.

 

Видео смотрите здесь.


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