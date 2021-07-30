В Самарканде избиты владелец ресторана «Шухрат» и члены его семьи

Причиной массовой драки в ресторане «Шухрат» в Самарканде стала ссора между владельцем ресторана и хозяевами свадьбы, которая должна была состояться предстоящим вечером. Инцидент произошел 18 июля этого года примерно в 15:30.
После этого между ресторатором и заказчиком завязалась ссора. К конфликту также присоединились родственники хозяина свадебного торжества. В результате массовой драки избиты владелец ресторана и двое его сыновей. Один из них был госпитализирован с тяжелыми травмами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 УК РУз (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время ведется расследование.
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