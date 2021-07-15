Почему в новую школу Самарканда учителей принимают на работу по результатам экзаменов?

В этом году в новом населенном пункте – на массиве Карасу в городе Самарканде была построена средняя общеобразовательная школа №81, рассчитанная на 1600 мест.

В связи с большим количеством учителей, желающих работать в данной школе, которая начнет свою деятельность с 2021/2022 учебного года, было принято решение принимать их на работу на конкурсной основе.

– Изначально было 944 претендента, – говорит директор школы Аловуддин Очилов. – Для того чтобы выбрать наиболее квалифицированных среди них, мы сделали объявление о регистрации через сайт ish.uzedu.uz. В результате зарегистрировался 681 заявитель. 26 июля на факультете физики Самаркандского государственного университета претенденты прошли тестирование.

Экзамен был организован региональным отделом Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан. На данный момент из 681 претендента в школу будут приняты 97 учителей с наивысшими баллами. Позже при необходимости мы сможем принять на работу еще кого-то из оставшихся претендентов.

В школу подали заявки 54 учителя математики, 32 учителя информатики, 29 учителей физики, 26 учителей химии, 54 учителя биологии, 24 учителя географии, 15 учителей русского языка и литературы, 68 учителей родного языка и литературы, 106 учителей английского языка и 87 учителей начальных классов.