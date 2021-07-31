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  • 29 июль 2021 15:17
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В Пайарыкском районе состоялись соревнования по тхэквондо

46 молодых спортсменов поборолись за победу в открытом первенстве по тхэквондо. Соревнования под девизом "Люби спорт, живи спортом" прошли в детско-юношеской спортивной школе № 2 Пайарыкского района.

 

В Пайарыкском районе состоялись соревнования по тхэквондо

 В Пайарыкском районе состоялись соревнования по тхэквондо

 

Открытое первенство состоялось во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года № УП-6099 "О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта", а также в соответствии с программой "Лето 2021".

 

Об этом информирует пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.


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