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  • 29 июль 2021 14:35
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Самаркандский таксист подделывал справки с результатами тестов на коронавирус

Поддельными документами житель города Самарканда занимался, работая таксистом. Войдя в доверие пассажиров, он обещал за короткое время подделать результаты тестов на Covid-19.  Стоимость такой «справки» составляла 250 тысяч сумов.

 

Самаркандский таксист подделывал справки с результатами тестов на коронавирус

 

 

Как сообщили в инфослужбе Верховного суда , мошенника задержали во время очередной сделки. Его жертвой оказалась женщина, пытавшаяся уехать за границу. А.Р. ,взяв копию ее паспорта и 250 тысяч сумов, обещал  за полчаса подготовить фальшивый документ с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста на месте.

 

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 168 и ч.1 ст. 228 УК РУз. Он оштрафован на 8,5 миллиона сумов.

 

"А.Р. после инцидента попал в автомобильную аварию и едет в Россию на операцию",-заключили в ведомстве.


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