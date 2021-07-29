Самаркандский таксист подделывал справки с результатами тестов на коронавирус

Поддельными документами житель города Самарканда занимался, работая таксистом. Войдя в доверие пассажиров, он обещал за короткое время подделать результаты тестов на Covid-19. Стоимость такой «справки» составляла 250 тысяч сумов.

Как сообщили в инфослужбе Верховного суда , мошенника задержали во время очередной сделки. Его жертвой оказалась женщина, пытавшаяся уехать за границу. А.Р. ,взяв копию ее паспорта и 250 тысяч сумов, обещал за полчаса подготовить фальшивый документ с отрицательным результатом ПЦР-теста. Сотрудники правоохранительных органов задержали таксиста на месте.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 168 и ч.1 ст. 228 УК РУз. Он оштрафован на 8,5 миллиона сумов.

"А.Р. после инцидента попал в автомобильную аварию и едет в Россию на операцию",-заключили в ведомстве.