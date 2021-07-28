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  • 28 июль 2021 19:05
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Дзюдоист из Самарканда стал призёром Олимпийских игр Токио-2020!

Лучший спортсмен Узбекистана 2020 года Давлат Бобонов (-90 кг) завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр Токио-2020. Это стала второй медалью для делегации Узбекистана.

 

Дзюдоист из Самарканда стал призёром Олимпийских игр Токио-2020!

 

В этом этапе наш дзюдоист вышел на татами против Михаила Зганка из Турции. Бобонов всеми силами старался завоевать эту медаль. Благодаря оценке «иппон» узбекский спортсмен удостоился бронзовой медали. Таким образом, в копилке наград Давлата Бобонова теперь имеется и Олимпийская медаль.

 

Награда Бобонова стала второй медалью для делегации Узбекистана на Токио-2020 и первой для сборной по дзюдо. Мы искренне поздравляем Давлата Бобонова, его близких и федерацию дзюдо с такой победой.


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