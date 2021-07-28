Арестован мошенник, обещавший отправить в Израиль

За десять тысяч долларов мужчина в Самарканде обещал отправить гражданина Д.в Израиль на заработки. Мошенником оказался житель Самаркандской области Ш.Н., который обманным путем присвоил ранее оговоренные деньги.

После неудачных попыток аферисту пришлось вернуть часть денег-шесть тысяч долларов. Однако оставшуюся сумму узбекистанец не возвращал под предлогом организовать въезд в Австралию.

Мужчина был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз по Самаркандской области в ходе доследственной проверки по вопросам защиты прав и интересов граждан.





Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.