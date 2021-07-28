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  • 28 июль 2021 15:32
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Арестован мошенник, обещавший отправить в Израиль

За десять тысяч долларов мужчина в Самарканде обещал отправить гражданина Д.в Израиль на заработки. Мошенником оказался житель Самаркандской области Ш.Н., который обманным путем присвоил ранее оговоренные деньги.

 

Арестован мошенник, обещавший отправить в Израиль

 

После неудачных попыток аферисту пришлось вернуть часть денег-шесть тысяч долларов. Однако оставшуюся сумму узбекистанец не возвращал под предлогом организовать въезд в Австралию.

 

Мужчина был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре РУз по Самаркандской области в ходе доследственной проверки по вопросам защиты прав и интересов граждан.


Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, ведется следствие.


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