» » » В аэропорту Самарканда задержали женщину за отправку проституток из Кашкадарьи в Турцию
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  • 28 июль 2021 15:04
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В аэропорту Самарканда задержали женщину за отправку проституток из Кашкадарьи в Турцию

В аэропорту Самарканда задержали женщину, которая пыталась отправить трех девушек из Кашкадарьинской области в Турцию для занятия проституцией.

 

В аэропорту Самарканда задержали женщину за отправку проституток из Кашкадарьи в Турцию

 

Ранее до этого в органы внутренних дел города Шахрисабза поступил звонок, в котором сообщалось, что женщина, проживающая в махалле «Победа» в целях личной наживы хочет отправить в Турцию трех девушек с трудным финансовым положением для занятия проституцией.

 

Гражданка Н.С. предварительно сговорилась со своими сообщниками, которые должны были встретить своих «жертв» по прибытию в Турцию. Она взяла на себя подготовку всех необходимых документов и купила за свой счет билеты на рейс Самарканд-Турция за 1500 долларов для трех девушек 25-30 лет.

 

Злоумышленницу остановили сотрудники правоохранительных органов в международном аэропорту «Самарканд» в момент отправки девушек за границу. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.


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