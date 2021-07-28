В аэропорту Самарканда задержали женщину за отправку проституток из Кашкадарьи в Турцию

В аэропорту Самарканда задержали женщину, которая пыталась отправить трех девушек из Кашкадарьинской области в Турцию для занятия проституцией.

Ранее до этого в органы внутренних дел города Шахрисабза поступил звонок, в котором сообщалось, что женщина, проживающая в махалле «Победа» в целях личной наживы хочет отправить в Турцию трех девушек с трудным финансовым положением для занятия проституцией.

Гражданка Н.С. предварительно сговорилась со своими сообщниками, которые должны были встретить своих «жертв» по прибытию в Турцию. Она взяла на себя подготовку всех необходимых документов и купила за свой счет билеты на рейс Самарканд-Турция за 1500 долларов для трех девушек 25-30 лет.

Злоумышленницу остановили сотрудники правоохранительных органов в международном аэропорту «Самарканд» в момент отправки девушек за границу. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.