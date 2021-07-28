Сбылись мечты о доме

Группе бывших воспитанников домов «Мехрибонлик» Самаркандской области вручены ключи от новых квартир.

Обладателями собственного жилья стали 26 юношей и девушек.





— В текущем году планировалось обеспечить жильем 59 бывших воспитанников домов Милосердия, — говорит хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. — Однако, изучение этой проблемы показало, что нуждающихся среди них в жилье в регионе куда больше — 84 человека. В настоящий момент мы изыскали около шести миллиардов сумов для предоставления квартир 26 сиротам. Согласно принятой программе, до 1 октября решим вопрос обеспечения жильем оставшихся 58 человек.

— Своя квартира — моя самая сокровенная мечта, — делится впечатлением Угилой Тогаева. — У меня теперь есть крыша над головой. Сейчас заканчиваю Самаркандский медицинский институт, после буду работать в Джамбайском районе, где теперь мой родной дом.

Выпускник дома «Мехрибонлик» № 11 Фирдавс Муродов почти десять лет жил на съемных квартирах. Теперь его мытарствам по чужим углам положен конец. Молодому человеку вручили ключи от квартиры в новом многоэтажном доме в поселке Геофизиков.

— Невозможно передать словами состояние счастья, которое я испытываю, — признается Ф. Муродов. — Решена самая главная жизненная проблема. Спасибо всем, кто способствовал ее решению.

В 2020 году выпускникам самаркандских домов «Мехрибонлик» было выделено 20 квартир в новостройках. На выплату первоначальных взносов направлено около двух миллиардов сумов. Еще 12 сиротам хокимият области выделил одно- и двухкомнатные квартиры.