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  • 28 июль 2021 8:41
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Сбылись мечты о доме

Группе бывших воспитанников домов «Мехрибонлик» Самаркандской области вручены ключи от новых квартир.

 

Сбылись мечты о доме

 

Обладателями собственного жилья стали 26 юношей и девушек. 


— В текущем году планировалось обеспечить жильем 59 бывших воспитанников домов Милосердия, —  говорит  хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. —  Однако,  изучение этой проблемы показало, что нуждающихся среди них в жилье  в регионе куда  больше — 84 человека. В настоящий момент мы изыскали около шести миллиардов сумов для  предоставления квартир 26 сиротам. Согласно принятой программе, до 1 октября решим вопрос обеспечения жильем оставшихся 58 человек.

 

— Своя квартира — моя самая сокровенная мечта, — делится впечатлением  Угилой  Тогаева. — У меня теперь есть крыша над головой. Сейчас заканчиваю  Самаркандский медицинский институт, после буду работать в Джамбайском районе, где теперь  мой родной дом.

 

Выпускник  дома «Мехрибонлик» № 11 Фирдавс Муродов почти десять лет  жил на съемных квартирах. Теперь его мытарствам по чужим углам положен конец. Молодому человеку вручили ключи от квартиры в новом многоэтажном доме в поселке Геофизиков.

 

— Невозможно передать словами состояние счастья, которое я испытываю, — признается Ф. Муродов. — Решена самая главная жизненная проблема. Спасибо всем, кто способствовал ее решению.

 

В 2020 году выпускникам  самаркандских домов  «Мехрибонлик»  было выделено 20 квартир в новостройках. На выплату первоначальных взносов направлено около двух миллиардов сумов. Еще 12 сиротам хокимият области  выделил одно- и двухкомнатные квартиры.


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