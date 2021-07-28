Сбылись мечты о доме

Группе бывших воспитанников домов «Мехрибонлик» Самаркандской области вручены ключи от новых квартир.
Обладателями собственного жилья стали 26 юношей и девушек.
— Своя квартира — моя самая сокровенная мечта, — делится впечатлением Угилой Тогаева. — У меня теперь есть крыша над головой. Сейчас заканчиваю Самаркандский медицинский институт, после буду работать в Джамбайском районе, где теперь мой родной дом.
Выпускник дома «Мехрибонлик» № 11 Фирдавс Муродов почти десять лет жил на съемных квартирах. Теперь его мытарствам по чужим углам положен конец. Молодому человеку вручили ключи от квартиры в новом многоэтажном доме в поселке Геофизиков.
В 2020 году выпускникам самаркандских домов «Мехрибонлик» было выделено 20 квартир в новостройках. На выплату первоначальных взносов направлено около двух миллиардов сумов. Еще 12 сиротам хокимият области выделил одно- и двухкомнатные квартиры.