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  • 28 июль 2021 8:31
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Рейд в Самарканде: задержаны девять проституток

В результате ночного рейда в Самарканде 26 июля после 00:00 были задержаны девять молодых девушек, причастные к занятию проституцией. Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

 

Рейд в Самарканде: задержаны девять проституток

 

Согласно сообщению, всего в ходе рейда в региональное ОВД для проверки были доставлены 153 человека. 17 граждан, склонных к алкоголизму, запротоколированы и отправлены в специальные лечебные учреждения.

 

Также задержан мужчина, объявленный правоохранительными органами в розыск. Относительно каждой женщины, занимающейся проституцией, составлены административные протоколы в соответствии со статьей 190 Кодекса РУз об административной ответственности (занятие проституцией).

 

Подобное правонарушение влечет наложение штрафа от трех до семи базовых расчетных величин. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от семи до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.


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