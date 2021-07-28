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  • 28 июль 2021 8:04
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Внимание! Отключение электроэнергии

Администрация АО «Самаркандской ПТЭС» предупредила об отключении электроэнергии 28 июля с 08:00 до 17:00 в ряде махаллей города Самарканда.

 

Внимание! Отключение электроэнергии

 

 

В частности, без электричества останутся МСГ «Саховат», «Семруг», «Таймахал», «Бахор», «Кадрият», «Мирзо Бедил», «Ильгор», «Ильхом», «Лолазор», «Тадбиркорлар», «Мададкор», «Масджиди Кунгирдор», «Мирзо Улугбек» и «Ахмад Яссави», а также Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт.

 

Отключения электроэнергии связаны с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудованиях подстанций Т-2 «Микрорайон» и «Чашма».


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