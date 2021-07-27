Янтарные гроздья на адырах

До семи килограммов может весить кисть особого сорта винограда, выращиваемого на адырных землях Кошрабадского района Самаркандской области.

Многие годы район считался неблагополучной территорией для сельского хозяйства. Из-за дефицита воды здесь имеются лишь богарные земли, где можно культивировать редкие неприхотливые культуры. Урожайность при этом также зависела от обилия выпадения осадков.

Природа не всегда баловала местных земледельцев дождями, и они чаще терпели убытки, нежели получали доход от своего самоотверженного труда на засушливых землях.

Ситуация начала меняться в последние годы. Сейчас здесь зеленеют и обильно плодоносят виноградники, интенсивные сады. Добиться прорыва удалось за счет внедрения капельного орошения, использования подземных источников, артезианских колодцев.

Благодаря ресурсосберегающим технологиям на реализацию давно задуманного проекта решился молодой фермер Олтин Нихолов. Создав фермерское хозяйство «Олтин Нихол», он получил в пользование 35 гектаров земли и на пяти гектарах заложил в 2020 году виноградные плантации. Полив новых угодий осуществляется по системе капельного орошения. Выбранный сорт винограда заслуживает отдельного внимания.

— Культивируемый в нашем хозяйстве сорт вино­града «Сирлибой» выведен жителем соседнего кишлака Сирлибоем-ака, — говорит О. Нихолов. — Уход за ним требует больше внимания, чем другие разновидности солнечных ягод. Но если соблюдать все агротехнические мероприятия, то урожай будет отменным. С гектара можно получить до 35 тонн янтарных гроздьев. Вес одной кисти данного сорта может достигать семи килограммов. На сегодняшний день двухлетние саженцы уже дали первый экспериментальный урожай.

Пока виноград не стал основным источником дохода, молодой фермер активно занимается размножением саженцев. В этом году он планирует заготовить около десяти тысяч единиц посадочного материала, который пойдет на расширение виноградных плантаций.

Виноградарство в Узбекистане является важным направлением аграрного сектора. Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 7 июля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное развитию отрасли.

Согласнонамеченным планам, в ближайшее время производство винограда в стране планируется увеличить в два раза.