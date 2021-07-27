В Самарканде сгорело 5 домов

Днем 26 июля на улице Шохизинда в Самарканде с разницей в несколько часов сгорели пять домов. Об этом сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

«Все пять возгораний произошли 26 июля в 14:58, сообщение о первом пожаре поступило в дежурную часть УЧС в 15:04. Горел дом по улице Шохизинда, 242»,-рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там добавили, что в результате сильного ветра пламя быстро распространилось и перешло на другие соседские дома. На место происшествия были вызваны 5 пожарных машин. Огонь охватил 200 квадратных метров- сгорели потолки, кровли домов, бытовая техника.

Пожарными службами пожар был локализован в 15:39 и потушен в 17:00. При ЧП никто не пострадал, причина и ущерб от пожара в настоящее время выясняются.