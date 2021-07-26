» » » «Кобальт», ехавший на большой скорости, насмерть сбил пятилетнюю девочку
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  • 26 июль 2021 11:30
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«Кобальт», ехавший на большой скорости, насмерть сбил пятилетнюю девочку

Смертельная авария произошла в Ургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения.

 

«Кобальт», ехавший на большой скорости, насмерть сбил пятилетнюю девочку

 

 

Сообщается, что в 8:00 в махалле «Мерганча»  5-летняя девочка была сбита движущимся на большой скорости автомобилем Cobalt. Несовершеннолетний ребенок в результате наезда попал под колеса грузовика ЗИЛ, который ехал по встречной полосе. Девочка погибла на месте.

 

Для обсуждения ситуации в махаллинском сходе граждан было проведено собрание. Выяснилось, что родители девочки (2016 г.р.) оставили ее без присмотра. Местных жителей, проживающих в многоэтажном доме, предупредили о недопущении подобных случаев.

 

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