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  • 26 июль 2021 11:07
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В Самарканде начались тестовые испытания в Президентскую школу

На футбольном поле «Локомотив» в Самарканде и на стадионе Самаркандской ДЮСШ № 2 началось тестирование учеников, поступающих в Президентскую школу.

 

В Самарканде начались тестовые испытания в Президентскую школу

 В Самарканде начались тестовые испытания в Президентскую школу

 В Самарканде начались тестовые испытания в Президентскую школу

 

По полученным данным, Самаркандская область имеет наибольшее количество поступающих в Президентскую школу. Как известно, учебное заведение принимает учеников 5-11 классов. За первый учебный год в Президентскую школу в Самарканде поступили заявки от более 14 000 студентов. Из них приемной комиссией одобрено 13,5 тысячи.

 

Отметим, что следующий этап тестирования запланирован на 26, 27, 28 августа.


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