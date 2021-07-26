 В Самарканде начались тестовые испытания в Президентскую школу

На футбольном поле «Локомотив» в Самарканде и на стадионе Самаркандской ДЮСШ № 2 началось тестирование учеников, поступающих в Президентскую школу.

По полученным данным, Самаркандская область имеет наибольшее количество поступающих в Президентскую школу. Как известно, учебное заведение принимает учеников 5-11 классов. За первый учебный год в Президентскую школу в Самарканде поступили заявки от более 14 000 студентов. Из них приемной комиссией одобрено 13,5 тысячи.

Отметим, что следующий этап тестирования запланирован на 26, 27, 28 августа.