В самаркандском ресторане гости избили хозяина и его семью за то, что тот не впускал их

18 июля в 15:30 в самаркандском ресторане «Шухрат» произошла массовая драка. В результате ребенок владельца ресторана, 2002 года рождения, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Repost со ссылкой на Daryo.

Оказалось, что в ресторан ворвались родственники и племянники гражданина, который организовывал свадьбу и начали скандалить, спрашивая, почему гостей до сих пор не пускают. Владелец ресторана сказал, что стол не готов и позволит им войти в ресторан, когда все будет готово. Однако гости начали оскорблять владельца ресторана.

В результате произошла драка, в ходе которой вошедшие в ресторан граждане избили владельца ресторана, его супругу и ребенка. После полученных травм у владельца ресторана ребенок 2002 года рождения Я.Я. получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Владелец ресторана сообщил, что на следующий день после инцидента, 19 июля, одним из участников драки был избит работник ресторана И.Я.

Как сообщил руководитель информационной службы УВД по Самаркандской области Жахонгир Сагдуллаев, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), один из участников драки заключен под стражу.