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  • 24 июль 2021 0:15
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В Ташкенте задержали мужчину при получении $5 тыс за организацию зачисления в Самаркандский мединститут

В Ташкенте задержали мужчину при получении $5 тыс за организацию зачисления в Самаркандский мединститутВ Ташкенте задержали молодого мужчину, который войдя в доверие к гражданину, обещал ему учебу в Самаркандском государственном медицинском институте. Об этом пишет UzNews.

 

Схема поступления в вуз была следующая: злоумышленник обещал подготовить документы об окончании 1-го курса медицинского института, расположенного в городе Чимкент Республики Казахстан. А затем через своих знакомых способствовать переводу «студента» в Самаркандский государственный медицинский институт. За свои услуги находчивый гражданин попросил 5 тысяч долларов. При получении этих денег его и задержали.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведется следствие.


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