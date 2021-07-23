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  • 23 июль 2021 23:58
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Жители Самарканда устроили самосуд над мужчиной, оскорбившим их в интернете

Жители Самарканда устроили самосуд над мужчиной, оскорбившим их в интернетеВ соцсети распространилось видео, на котором группа разъяренных граждан собралась у дома одного из жителей Ургутского района Самаркандской области. Суть конфликта и его решение прокомментировали в областном ГУВД.

 

По информации телеканала UzReport, поводом для сбора граждан стало оскорбительное видео, размещенное в одном из Telegram-каналов 32-летним Ш.Ш., в котором тот умышленно оскорблял честь и достоинство граждан.

 

Многие приняли слова зачинщика ссоры Ш.Ш. - личным оскорблением и пришли к его дому с требованием извинений.

 

В настоящее время в отношении Ш.Ш. возбуждено уголовное дело по статье 140 («Оскорбление»). Ведется предварительное расследование.

 

Кроме того, установлены личности всех граждан, пришедших к дому Ш.Ш., нарушившие общественный порядок. Их предупредили об уголовной ответственности за произвольный «самосуд» над другим лицом.


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