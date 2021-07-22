Житель Самарканда проиграл на тотализаторе украденные 20 млн сумов

В Самаркандской области 18-летний парень, житель махалли «Коратепа» Ургутского района украл из двух автомобилей около 20 млн сумов и проиграл все деньги на тотализаторе. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

Согласно данным, парень украл 1700 долларов из автомобиля Damas, оставленного ночью без присмотра, и проиграл деньги на ставках. После этого молодой человек снова украл 2,5 млн сумов из автомобиля Spark.

По данному факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 статьи 169 Уголовного кодекса (кража). В настоящее время ведется следствие.