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  • 22 июль 2021 23:42
  • 207

Житель Самарканда проиграл на тотализаторе украденные 20 млн сумов

Житель Самарканда проиграл на тотализаторе украденные 20 млн сумовВ Самаркандской области 18-летний парень, житель махалли «Коратепа» Ургутского района украл из двух автомобилей около 20 млн сумов и проиграл все деньги на тотализаторе. Об этом сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

 

Согласно данным, парень украл 1700 долларов из автомобиля Damas, оставленного ночью без присмотра, и проиграл деньги на ставках. После этого молодой человек снова украл 2,5 млн сумов из автомобиля Spark.

 

По данному факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 статьи 169 Уголовного кодекса (кража). В настоящее время ведется следствие.


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