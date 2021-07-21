Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию

В Узбекистане правоохранители задержали двух граждан, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию. Мошенников схватили в аэропорту Самарканда, сообщили в МВД республики.

"Правоохранительными органами в международном аэропорту "Самарканд" задержаны с поличным мужчина и женщина, которые продавали поддельные ПЦР-тесты", — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России.

За поддельный сертификат злоумышленники просили 400 тысяч сумов.

Правоохранители провели у подозреваемых обыски и обнаружили кое-что интересное: ноутбук и цветной принтер, при помощи которых изготавливались поддельные справки. Кроме того, в доме у одного из задержанных нашли печати и шаблоны фейковых ПЦР-сертификатов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют возможный круг участников преступления.