» » » В Минздраве прокомментировали инцидент с избиением врача и фельдшера в Самаркандской области
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  • 21 июль 2021 23:22
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В Минздраве прокомментировали инцидент с избиением врача и фельдшера в Самаркандской области

В Минздраве прокомментировали инцидент с избиением врача и фельдшера в Самаркандской областиРанее мы сообщали о том, что житель Самаркандской области избил дежурного врача и фельдшера.

 

Напомним, что инцидент произошел 15 июля около 23:00 в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле «Кушкудук» Пастдаргомского района. В пункт с претензией обратился житель махалли 1978 года рождения Х.М. Он рассказал, что дежурный врач не явился лечить ребенка Х.М. После этого, мужчина учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером, затеяв с ними драку.

 

По данным Минздрава, во время медицинского осмотра у врача Т.Ф. было диагностировано сотрясение мозга, ушиб внутренней поверхности нижней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки. В настоящее время врачи оказывают ему необходимые медицинские процедуры в стационарных условиях.

 

В свою очередь, дежурный фельдшер Н.И. получил закрытый перелом носовой кости. Медицинская помощь была оказана в районном медицинском объединении.

 

Гражданин Х.М., избивший сотрудников медпункта, был задержан. В настоящее время районными правоохранительными органами проводится доследственная проверка по данному факту.

 

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