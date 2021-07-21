В Минздраве прокомментировали инцидент с избиением врача и фельдшера в Самаркандской области

Ранее мы сообщали о том, что житель Самаркандской области избил дежурного врача и фельдшера.

Напомним, что инцидент произошел 15 июля около 23:00 в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле «Кушкудук» Пастдаргомского района. В пункт с претензией обратился житель махалли 1978 года рождения Х.М. Он рассказал, что дежурный врач не явился лечить ребенка Х.М. После этого, мужчина учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером, затеяв с ними драку.

По данным Минздрава, во время медицинского осмотра у врача Т.Ф. было диагностировано сотрясение мозга, ушиб внутренней поверхности нижней губы и ушиб мягких тканей грудной клетки. В настоящее время врачи оказывают ему необходимые медицинские процедуры в стационарных условиях.

В свою очередь, дежурный фельдшер Н.И. получил закрытый перелом носовой кости. Медицинская помощь была оказана в районном медицинском объединении.

Гражданин Х.М., избивший сотрудников медпункта, был задержан. В настоящее время районными правоохранительными органами проводится доследственная проверка по данному факту.

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