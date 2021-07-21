В Самарканде поймали незаконных золотодобытчиков

В Пахтачийском районе Самаркандской области правоохранительные органы провели оперативное мероприятие по предотвращению добычи золота из незаконно добытой руды.

Как сообщает kun.uz со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области, при осмотре места жительства некоторых граждан изъяты приспособления длямытья песочных рудных материалов. Изъяты также незаконно полученная руда, перфораторы для добычи ископаемых.

Изъятые материалы направлены на экспертизу на наличие на их поверхности золота. Начата доследственная проверка.



