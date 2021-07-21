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  • 21 июль 2021 13:39
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В Самарканде поймали незаконных золотодобытчиков

В Самарканде поймали незаконных золотодобытчиковВ Пахтачийском районе Самаркандской области правоохранительные органы провели оперативное мероприятие по предотвращению добычи золота из незаконно добытой руды.

 

Как сообщает kun.uz со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области, при осмотре места жительства некоторых граждан изъяты приспособления длямытья песочных рудных материалов. Изъяты также незаконно полученная руда, перфораторы для добычи ископаемых.

 

Изъятые материалы направлены на экспертизу на наличие на их поверхности золота. Начата доследственная проверка.


В Самарканде поймали незаконных золотодобытчиковВ Самарканде поймали незаконных золотодобытчиков

 



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