Житель Самаркандской области избил дежурного врача и фельдшера

В Пастдаргомском районе Самаркандской области мужчина избил врача за то, что тот не пришел лечить его ребенка, передает пресс-служба областного УВД.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июля около 23:00 в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле «Кушкудук» Пастдаргомского района. В пункт с претензией обратился житель махалли 1978 года рождения Х.М. Он рассказал, что дежурный врач не явился лечить ребенка Х.М. После этого, мужчина учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером, затеяв с ними драку.

По данному факту районным ОВД проводятся следственные действия, передает Repost.