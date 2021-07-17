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  • 17 июль 2021 11:39
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Житель Самаркандской области избил дежурного врача и фельдшера

Житель Самаркандской области избил дежурного врача и фельдшераВ Пастдаргомском районе Самаркандской области мужчина избил врача за то, что тот не пришел лечить его ребенка, передает пресс-служба областного УВД.

 

Отмечается, что инцидент произошел 15 июля около 23:00 в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле «Кушкудук» Пастдаргомского района. В пункт с претензией обратился житель махалли 1978 года рождения Х.М. Он рассказал, что дежурный врач не явился лечить ребенка Х.М. После этого, мужчина учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером, затеяв с ними драку.

 

По данному факту районным ОВД проводятся следственные действия, передает Repost.


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