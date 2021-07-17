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  • 17 июль 2021 10:53
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Назначен новый замхокима Самаркандской области

Назначен новый замхокима Самаркандской областиЖамшид Темурович Хайдаров назначен заместителем хокима Самаркандской области по вопросам развития промышленности, сообщило УзА. Он также продолжит работать руководителем дирекции свободной экономической зоны «Ургут».

 

Жамшид Хайдаров родился в 1975 году. В 2002 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.

 

УзА напоминает, что о введении должности замхокима по вопросам промышленности и назначении на неё Жамшида Хайдарова в ходе визита в область 15−16 апреля говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

 

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