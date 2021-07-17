Премьер-министр Пакистана: Моей мечтой было увидеть Самарканд и Бухару

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан, прибывший в нашу страну с официальным визитом по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, 16 июля посетил города Самарканд и Бухару.

Высокого гостя сопровождал Премьер-министр Республики Узбекистан. Премьер-министр Пакистана начал ознакомление с Самаркандом с посещения комплекса Имама Бухари. Гости прочитали молитву, почтив память великого ученого.

Премьер-министр Пакистана дал высокую оценку работе, проводимой в направлении изучения наследия Имама Бухари, благоустройства данного комплекса, названного в честь великого знатока хадисов, признанного во всем исламском мире.

Имран Хан посетил мавзолей Амира Темура, комплекс Регистан, музей Мирзо Улугбека и обсерваторию. Высокому гостю поведали об истории строительства этих памятников, традициях государственности великого полководца Амира Темура и Темуридов, его деятельности в качестве покровителя науки и культуры.

Демонстрация в медресе Тиллякори на площади Регистан продукции национального ремесленничества, работ мастеров, продолжающих давние традиции, произвели большое впечатление на Имрана Хана.

Премьер-министр Пакистана особо отметил, что с юных лет мечтал увидеть Самарканд и Бухару, и с большим интересом изучал созидательную деятельность Амира Темура.

– У меня было некоторое представление о Самарканде, Амире Темуре и государстве Темуридов, об их созидательной деятельности. А сегодня я увидел, что Самарканд еще древнее, прекраснее и священнее, чем я думал. В каждом его уголке есть след истории, интеллекта наших великих предков, их культуры. Я рад, что мой визит в Узбекистан насыщен такими незабываемыми впечатлениями. Мы стремимся укрепить сотрудничество с Узбекистаном, и это только начало. Верю, что в будущем наши связи будут развиваться полномасштабно и последовательно.

Как известно, в Пакистане хорошо знают о Бахауддине Накшбанди, основателе учения накшбандия, внесшем большой вклад в развитие мировой цивилизации. Поэтому каждый пакистанец мечтает посетить священные места Бухары. Премьер-министр Пакистана побывал в мавзолее Бахауддина Накшбанди. Гости дали высокую оценку проводимой в комплексе созидательной работе.

Также Имран Хан посетил комплекс Пойи Калон в Бухаре. Минарет и мечеть Калян построены в период XII и XVI веков. Эти памятники, гармонизируя с медресе Мир Араб, создают неповторимый ансамбль. Их архитектурное решение в качестве яркого образца культуры и искусства нашего народа до сих пор вызывает восхищение.

Гости ознакомились с медресе Мир Араб, а также посетили одну из крупнейших и древних соборных мечетей Калян. Высокий гость в исторической части города Бухары ознакомился с выставкой золотошвейных работ, ювелирных, ковровых, гончарных изделий. Осмотрел Ляби хаус и расположенные на территории памятники.

Неповторимый облик древнего города, его архитектурные памятники, обычаи нашего народа произвели на делегацию Пакистана большое впечатление. На этом официальный визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана в нашу страну завершен.

Уза