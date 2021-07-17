Истина и ценность преобразований

В одной из моих бесед с кавалером ордена «Мехнат шухрати» Салохиддином Бобомуродовым ветеран труда, знатный шелковод поделился тем, что глава государства неоднократно говорил о необходимости широкого информирования людей о реформах и изменениях, происходящих в стране. Задав вопрос, почему это важно, сам же ответил, что человек, осознающий важность перемен в жизни, начинает следовать проводимой политике, активно участвовать в осуществляемых реформах. Вот почему важно каждому понимать суть задуманных изменений, выстраивать судьбу соотносимо со страной. Слова ветерана заставляют задуматься об истинных ценностях, изменениях, происходящих в последние годы, и их влиянии на нашу жизнь.

Масштаб перемен велик

С появлением человечества на протяжении веков его сопровождают добро и зло, корысть и честность, искренность и ложь. Победа или поражение этих противоборствующих сил определяются национальным менталитетом и духовностью людей, проживающих в том или ином регионе. На нашей древней земле исторически складывались разные социально-экономические ситуации. Однако мы гордимся нашими предками, заложившими основы двух эпох Ренессанса. Выдвинутая идея строительства «нового Узбекистана» опирается на положительные очевидные изменения, что ворвались в нашу жизнь. Суть великих преобразований отражена в Стратегии действий, принятых законах, указах и решениях, программах и «дорожных картах». Правила и требования, ставшие девизом в этом направлении, просты: «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».





Важно услышать каждого человека. Например, в мои Telegram- и Instagram-каналы поступает по 250—300 обращений в день. То же самое можно сказать о руководителях организаций или секторов. Решение этих обращений и проблем, а также поступивших в ходе выездных приемов вопросов анализируется еженедельно. К должностным лицам, которые безответственно подходят к исполнению, принимаются меры административного воздействия.





Обеспечивается прозрачность решения жалоб и обращений. К рассмотрению дел на местах привлекаются общественность, журналисты и блогеры, и о результатах сообщается в социальных сетях. Транслируем онлайн заседания областного Кенгаша народных депутатов. Цель — быть ближе к народу, прозрачно вести деятельность, знакомить людей с работой руководителей. Существуют десятки открытых порталов для предложений и замечаний по принимаемым законопроектам, указам, постановлениям и программам. Прямые контакты помогают устранять имеющиеся недостатки.





Результаты глубоко продуманной политики

Эффект государственной политики можно увидеть во всех сферах. По сравнению с 2017 годом в прошлом году валовой региональный продукт в Самаркандской области увеличился на 10,4 процента. Это более 3,9 миллиона сумов на душу населения. Количество малых предприятий возросло за четыре года до 35 тысяч.





Свободная экономическая зона «Ургут» стала драйвером региональной экономики. На созданных здесь предприятиях трудятся 4 300 человек. В других регионах открываются филиалы. В СЭЗ производится 220 наименований продукции. В 2020 году ее произведено на 1,4 триллиона сумов, а объем экспорта составил 30 миллионов долларов.





Самаркандская земля приносит щедрые урожаи благодаря трудолюбивым фермерам, созданным в регионе кластерам. Ежегодно более 150 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции экспортируется почти в 40 стран. Доход области приносит сбор орехов, высаженных на 1,4 тысячи гектаров плантаций, созданных ООО «SAG Agro» в Джамбайском районе. Здесь ежегодно выращивают по девять тысяч тонн. До 114 миллионов штук яиц и 200 тонн мяса производит ООО «Zarafshon — lomann — parranda», располагающее самыми современными птицеводческими и животноводческими комплексами в Акдарьин­ском и Джамбайском районах.





В регионе накоплен огромный опыт выращивания экспортноориентированной сельхозпродукции. В кластерах фермеры рационально используют земли, применяют капельное орошение, реализуют готовую продукцию. Например, в Пайарыкском районе в производственном кооперативе «Ингичка узумзори» на массиве Дустлик заложено 1 600 гектаров интенсивных виноградников, по полгектара передано 3 200 малообеспеченным гражданам. К концу года площадь виноградников достигнет 2 300 гектаров. Также здесь получают дополнительный доход, высаживая в междурядье зелень и овощи. Кластерный метод позволяет изменить отношение фермеров к земле.





Трудоустройство — задача приоритетная

Одна из главных целей проводимых реформ — обеспечить людей работой, стабильным источником дохода. Хотя проблем с этим немало, находятся пути их комплексного решения. Обучаем профессии, на субсидии создаем рабочие места. За счет финансовой поддержки построили теплицы на своих участках 6,8 тысячи человек. При этом для них созданы благоприятные условия реализовывать выращенную продукцию.





Вначале женщинам, желающим заняться предпринимательством, раздавали швейные машины. Однако не все могли ими пользоваться. Тогда организовали цеха, ателье. Кто не проявил себя в качестве швеи, оказались прекрасными менеджерами. В области функционирует 74 предприятия с численностью сотрудников от 50 до 100 человек. За счет этого девять тысяч женщин обрели постоянную работу.





Молодой предприниматель из Ургута Мажидхон Исламов, привлекший внимание главы государства, экспортирует одежду, сшитую на своем семейном предприятии, которое основал вместе с братьями. В беседе с молодым человеком Президент посоветовал ему расширить производство за счет создания филиалов. В этом ему была оказана поддержка. Сейчас Мажидхон открыл швейный цех в отдаленной махалле Кошрабадского района, обучил сельских женщин швейному делу, создал возможность пополнять семейный бюджет. Такие примеры можно найти в каждом районе, городе, махалле. Благодаря принятым мерам в первом полугодии текущего года трудоустроено 15,7 тысячи человек, тогда как в 2017 году столько же рабочих мест было создано за год.





Молодежь — будущее страны

Работа с молодежью, пожалуй, самая ответственная. Встречаюсь с юношами и девушками почти каждый день. Такие встречи хокимов с молодежью стали традицией во всех городах и районах. В этом году из направленных мне 1 524 обращений от молодых людей 84 процента решено положительно. Тот же эффект дают диалоги на местах с представителями Службы государственной безопасности и других структур в махаллях.





В регионе 270 тысяч юношей и девушек внесены в «молодежную тетрадь». Из них 6 351 выделены земельные участки, 3 181 получил кредиты на открытие бизнеса, трудоустроено 3 569 молодых людей.





Новой смене прежде чем влиться в трудовые коллективы, необходимо получить знания, навыки. В 2020 году из числа выпускников высших учебных заведений региона 330 молодых людей, обладающих лидерскими качествами, были включены в резерв хокимията. Мы провели с ними беседы, семинары. На сегодняшний день трудоустроено 227 из них. В этом году отобрано еще 517 талантливых, активных и инициативных юношей и девушек. Таким образом планомерно работаем над формированием ядра его перспективных кадров.

Как говорят в народе, мудрость — мир для тех, кто ее ищет. Жизнь не стоит на месте. Думаю, достаточно внимательно взглянуть на происходящее вокруг нас, чтобы осознать важность сильной рациональной политики главы государства.





Обременительная волокита осталась в прошлом

Представим прежние хлопоты при подаче документов и сдаче тестов в высшие учебные заведения, беготню при открытии или закрытии бизнеса, суету и нервотрепку во время оформления и получения пенсии. А что сейчас? В настоящее время Агентство государственных услуг оказывает населению около 200 услуг. Сейчас, сидя дома, можно оформить пенсию или оплатить любые услуги. Сдать документы в вуз.





Обороты стройиндустрии

Говоря об изменениях в Самаркандской области, нельзя не упомянуть опыт строительства массива Корасув в областном центре.

Здесь построено 116 комфортных многоквартирных домов. В скором времени будут сданы в эксплуатацию два 25-этажных здания. Также здесь действуют школы на 1 680 и 540 мест, три дошкольные образовательные организации на 460 мест и 11 семейных детских садов, имеются десятки современных пунктов бытового обслуживания, начато строительство парка культуры и отдыха. В ближайшие годы массив Корасув станет городком с населением в сто тысяч человек.





Возведение новых массивов началось в махаллях «Мехнат», «Матонат», «Майсазор». Попутно приходится формировать строительную индустрию, осваивать производство доступных стройматериалов из местного сырья. Сегодня с многими вопросами справились. Главное — не стоять на месте, действовать, набираться опыта, и все получится.





Туризм как драйвер экономики

В Самарканде сформирована туристская инфраструктура. Наш древний город признан ЮНЕСКО одним из 50 городов, которые обязательно нужно посетить каждому человеку. Сейчас количество гостиниц, гостевых домов и хостелов перевалило за 410. За три года число приезжающих иностранных и отечественных туристов увеличилось почти втрое.





Наряду с открытием туристской гастрономии на улице Орзу Махмудова, туристской деревни «Конигил» и ряда экотуристских направлений число работающих в данной сфере превысило 12 тысяч человек. В современном турцентре, строящемся вдоль Самаркандского гребного канала, возводятся амфитеатр, парки, аттракционы, караван-сарай «Вечный город», гостиницы. Комплекс займет площадь в 212 гектаров. Здесь также прокладывается новая дорога из Самарканда. В результате туристов станет в разы больше.





Самарканд имеет своеобразный рельеф. Поэтому строительство коммуникационных систем представляет определенные трудности. Однако уже полностью отремонтированы газовая, водопроводная и канализационная сети. Облагораживаются улицы. Работу планируем завершить в течение года. Предложение Президента Шавката Мирзиёева о превращении Самарканда в город-миллионник тепло воспринято населением.





Гуляя по ночному городу, попадаешь в каналы иллюминации. На благоустроенных улицах светло как днем. Несколько лет назад с электроснабжением были большие проблемы, не говоря уже про уличное освещение. В Кошрабадском, Ургутском и Пахтачийском районах в зимний период сутками не было электричества. На других участках, даже в районных центрах, приходилось подавать электроэнергию по часовому графику. Вдобавок ко всему, бесконечные хлопоты вызывали старое оборудование, бесхозность.





Несмотря на увеличение численности населения, сфера абсолютно не модернизировалась. Годами эксплуатировались устаревшие 108 подстанций, 18 541 километр линий электропередачи, 7 443 трансформатора. За последние четыре года в сфере удалось навести порядок. Создано девять электроподстанций, проложено более 60 километров высоковольтных линий электропередачи, установлено 876 трансформаторов, около 240 тысяч бетонных опор. Внедрение современных приборов учета электроэнергии устранило недостатки в оплате, упростило расчеты. Аналогичная работа проделана и по питьевому водоснабжению.





Пандемия — не тормоз для прогресса

Сегодня мы переживаем непростой период. Из-за пандемии пошатнулись экономики даже передовых стран. Однако в Узбекистане руководство нашло способ поддержать население и бизнес-структуры. Благодаря непрекращающейся социальной поддержке экономика страны не пошатнулась. Напротив, продолжила развитие. К примеру, если в 2020 году в области было создано 8 656 предприятий и зарегистрировано более 16 090 субъектов индивидуального предпринимательства, то за шесть месяцев текущего года приступили к деятельности 5 213 субъектов малого бизнеса и 10 737 индивидуальных предпринима­телей.





В 2020 году общий объем экспорта составил 335,3 миллиона долларов, из которых 219,7 миллиона приходится на долю промышленной продукции и 115,6 миллиона долларов — на долю сельхозпродукции. За шесть месяцев текущего года объем экспортных поставок в финансовом соизмерении составил 188,5 миллиона долларов, 385 предприятий-экспортеров отгрузили в 46 стран мира промышленной продукции на 144,6 миллиона долларов, а фермеры овощей и фруктов — на 43,9 миллиона долларов.





В преддверии 30-летия независимости страны у каждого гражданина усиливается гордость за свой родной Узбекистан. Потому что на этой благословенной земле повышение уровня благосостояния народа стало главной целью государственной политики.

Как сказано в хадисах, «Любовь к родине — это наивысшая истина». Она проявляется в устремлениях и поступках, чистосердечности и доброте. Узбекистанцы нацелены на великие свершения, веря в процветание страны, ее великое преобразование.

Эркинжон ТУРДИМОВ ,

хоким Самаркандской области,

член Сената Олий Мажлиса.



