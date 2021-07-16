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  • 16 июль 2021 20:31
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Бесценный источник культуры-о рукописи «Сахих аль Бухари»

Египет, Турция, Германия, Соединенные Штаты Америки и еще десятки стран мира. В крупнейших научных библиотеках этих и других государств хранятся рукописи знаменитого собрания хадисов Имама Аль-Бухари «Сахих аль Бухари», относящиеся к XII—XIX вв. Самая старая из них датируется 1185 годом. Копия произведения, сделанная в 11 веке Али Ибн Мухаммадом Ишлимий, хранится в библиотеке Болгарии. Книга состоит из 109 страниц.

 

 

 

Работа международной конференции в научно-исследовательском Центре Имама Бухари в онлайн-формате была посвящена углубленному изучению наследия великого богослова и нынешнего состояния древних и редких рукописей произведения «Сахих аль Бухари». Среди участников около сорока известных исламских ученых, богословов и экспертов из Турции, Египта, Малайзии, Саудовской Аравии, Великобритании, Германии, России и Казахстана.

 

- Это работа является вторым важным источником в исламском сообществе, -говорит Бахтиер Тураев, главный советник международного научно-исследовательского Центра Имама Бухари.- Если первым источником считается священная книга Коран, то второе место и важное значение в мусульманском  мире имеют книги Ималь аль Бухари. Он написал о тех явлениях, процессах и наставлениях пророка, которые по сей день служат руководством для мусульман. Рукописи его произведений, написанные исламистами в различных веках, можно увидеть в мировых библиотеках.

 

На открытии конференции была отмечена важность изучения наследия Имама Бухари ведущими зарубежными экспертами и учеными. Говорилось о текущем состоянии и перспективах на будущее по изучению работ ученых, сохранившихся в мировых фондах, а также о реформах в религиозной и образовательной сфере в новом Узбекистане.

 

-На конференции зарубежными экспертами было отмечено, что если религия ислам возникла в Аравии, то развивали его выходцы из Трансаксонии, т.е. Мавераннахра,-делится Б.Тураев. –На сегодняшний день среди всех написанных книг произведение «Сахих аль Бухари» считается самым ценным и нужным не только для мусульманина, но и всего человечества. Здесь описаны те черты характера, которыми должен обладать каждый живущий на земле человек.

 

Выступающими был отмечен достойный вклад наших великих мыслителей и ученых в развитие исламской науки, в частности, ценность книги имама Бухари, признанной в мусульманском мире «султаном хадисов». В этой связи спикеры подчеркнули, что новый взгляд на нравственное учение Имама Бухари сегодня актуален во всех отношениях.

 

В завершение конференции участники сделали заключительное заявление об актуальности изучения научного наследия Имама Бухари.

 

Зарина Хакбердиева


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