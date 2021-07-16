С чем связана задержка чартерных рейсов?

С января по июнь воздушная гавань Самарканда обслужила 163 тысячи человек. Всего в древний город прилетело 65 000 пассажиров, улетело-98 000. В связи с пандемией в большинстве случаев авиаперелеты выполняются чартером-заказными рейсами, которые выполняют авиакомпании по запросу турфирм и билетных агентств.





Чартерные рейсы должны отправляться по расписанию, но по некоторым причинам могут происходить изменения по времени вылета. Один из таких случаев, связанных с задержкой чартера, совсем еще недавно бурно обсуждался среди пользователей соцсетей. На пару часов задержались рейсы по направлению Самарканд-Казань и Самарканд-Краснодар. Как пояснили в аэропорту Самарканда, договор между заказчиком и агентством заключался без согласования с авиакомпанией. Тем не менее не вылетевшим вовремя пассажирам был предоставлен комплекс услуг для комфортного ожидания рейса за счет заказчика.

В настоящее время международный аэропорт «Самарканд» выполняет все операции, связанные с обслуживанием самолетов и пассажиров. Продажа билетов гражданам и путешествующим осуществляется не в аэропорту, а в кассах города. Поэтому воздушная гавань Самарканда не имеет отношения к задержкам рейсов, говорит Навруз Абдуллаев, замначальника Службы организации перевозок аэропорта «Самарканд». Несмотря на небольшую площадь зала временного обслуживания в связи со строительством, пассажиров обеспечивают прохладительными напитками и водой, стараются создать необходимые условия.

Стоит отметить, что из-за отсутствия регулярных рейсов были запущены специальные чартерные рейсы, и на них летают не только жители Самарканда, но и граждане из 12 регионов страны. Чтобы не пропустить регистрацию и своевременно вылететь, пассажиры, в некоторых случаях и сопровождающие из других областей, приезжают в аэропорт за несколько часов раньше и обустраиваются на территории аэропорта, создавая не совсем приятную картину. Комментируя ситуацию, замначальника отметил, что временное аэровокзальное помещение не может впустить одновременно вылетающих граждан и пассажиров, рейс которых ожидается через 8-10 часов.

Сегодня многие пребывающие в страну туристы задумываются о мерах, которые принимаются в международном аэропорту «Самарканд» для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, вызывающей волнение мирового сообщества. Следует ли гражданам, выезжающим за границу, делать прививки от коронавируса? Мы обратились с этим вопросом к официальным лицам.

-Автобусами к посадочной площадке привозят не более 30 человек,-говорит врач-эпидемиолог Шоди Нарзиев. У нас имеется современный термостат, который дистанционно измеряет температуру тела. Когда каждый пассажир входит через дверь, с помощью этого устройства в режиме онлайн измеряется температура тела. При высокой температуре тела пассажира пропускают в отдельное помещение. Если температура тела в норме, дежурный врач проверяет справку о ПЦР-тесте на COVID-19, сданном в течение последних 72 часов. В настоящее время 98-99% пассажиров приезжают с таким документом.

По прибытии каждого иностранного пассажира и воздушного судна дежурный врач санитарно-карантинной станции первым садится в самолет. Экипаж боинга предоставляет информацию о пассажирах, высадка которых разрешается исключительно после обследования врача-эпидемиолога.

Обратно возвращаясь в теме, связанной с задержкой чартерных рейсов, хочется отметить, что кто-то путешествует, а кто-то по необходимости летит по делам, конечно, все они хотят добраться до места назначения в целости и сохранности. Следует отметить, что международный аэропорт «Самарканд» предоставляет услуги только по вылету и прилету пассажиров. Вопрос с обеспечением билетами и рейсами не имеет отношения к аэропорту.

Зарина Хакбердиева