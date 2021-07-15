В комплексе Имама аль Бухари неизменной остается лишь гробница великого богослова

Один из древнейших городов мира-ровесник Рима-Самарканд славится своими архитектурными достопримечательностями, туристическим потенциалом и привлекательностью. Вопрос сохранения культурного наследия региона и популяризации его во всем мире-один из ключевых. Преследуя эту цель, в одной из самых святых мест в исламском мире-компексе Имама аль Бухари начиная с февраля этого года реализуется проект по развитию паломнического туризма, в частности реконструкции мавзолея.





Поскольку с каждым годом растет количество паломников и поток приезжающих в нашу страну туристов решено построить большую мечеть на 9020 молитвенных мест. За счет увеличения близлежащей территории предусмотрена реконструкция и новое строительство комплекса. Сюда входит мечеть, макбара, айваны для входа и выхода, административное здание, здание сервиса и минареты в количестве 4 штук. Высота каждого минарета 75 метра. В мечети предусмотрено три этажа, а рассчитана она на 10 тысяч человек.

На данный момент рабочая сила направлена на бетонирование основания главной мечети, армирование несущих стен и балок. Параллельно заливается бетон под фундамент административного здания, тахоратхона и санузлов. Как говорят застройщики, строительные работы идут строго по графику.

От прежнего комплекса Имама аль Бухари неизменной остается лишь гробница великого богослова. Ее планируют усилить сваями, обезопасив от спада грунтов, а сама макбара будет реконструирована.

Что касается мавзолея, который ранее был расположен на пятиступенчатой каменной платформе, то на данный момент его размеры составляют 9х9 метров в основании и 17 метров в высоту. В будущем планируется расширить макбару до 13 метров в ширину и 14-длину. По плану имеется первый этаж и подвальная часть, а также туннель для посещения мавзолея Имама аль Бухари. На кровле мечети предусмотрена обзорная площадка.

Согласно проекту, вокруг святыне будут построены 7 отелей, супермаркеты, большой базар, несколько столовых, автостанция и специальная стоянка для легковых автомобилей. В процессе строительных работ около 300 посаженных елок и декоративных деревьев были временно перенесены в другое место. Демонтаж не коснулся лишь пяти многовековых чинар и родника на центральной площади. Средний возраст чинары 565-570 лет, высота 30 метров.

Еще один немаловажный факт. В утвержденном проекте ступени, ведущие к мавзолею, айванам и другим постройкам, расположенным по всему периметру внутреннего двора, не предусмотрены. Не будет и пандусов, поскольку основание всего комплекса будет ровным. Это создаст еще больше удобств людям с инвалидностью.

Особое внимание уделяется используемым при реконструкции строительным материалам. В архитектурно-художественном и композиционном решениях комплекса выполняются требования национальной традиционной архитектуры с применением современных стройматериалов местного производства-мрамора, гранита, керамики, стекломозаики и других.

Зарина Хакбердиева