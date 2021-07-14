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  • 15 июль 2021 10:58
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Таджикистан и Узбекистан рассматривают возможность соединения Пенджикента к железным дорогам Самарканда

Возможность соединения города Пенджикент Согдийской области с железнодорожными путями Самаркандской области рассматривается совместной таджикско-узбекской рабочей группой, сообщил министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

 

Таджикистан и Узбекистан рассматривают возможность соединения Пенджикента к железным дорогам Самарканда

 

Он отметил, что этот вопрос обсужден на заседаниях Межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, как в Душанбе, так и в Ташкенте.

 

«Речь идет о строительстве железнодорожной ветки, которую планируется возводить за счет предпринимателей двух стран», - сказал министр.

 

По его словам, основной вопрос заключается в том, насколько удастся загрузить предполагаемую ветку.

 

Азим Иброхим подчеркнул, что прокладываемую дорогу планируется использовать как для грузовых, так и для пассажирских железнодорожных перевозок. Как он говорит, этой дорогой могли бы, к примеру, воспользоваться туристы для посещения древнего 5500-летнего города Саразм.

 

По данным Минтранса, проект предполагает прокладку железнодорожного участка от города Пенджикент до железнодорожной станции Булунгур, расположенной в одноименном районе Самаркандской области Узбекистана.


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