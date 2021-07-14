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  • 14 июль 2021 17:19
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Вакцина от коронавируса-лучший способ защиты от инфекции

Число заболевших от Совид-19 в Самарканде растет день ото дня. По состоянию на 14 июля, по данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 6751.

 


 

В целях централизованного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, оказания им оперативной и качественной медицинской помощи открыт лечебно-распределительный центр на 1000 коек, который был закрыт из-за снижения роста заболеваемости. Лучший способ защититься от болезни, как говорят эксперты, сделать прививку.

 

Они утверждают, что перед вакцинацией нельзя употреблять жирную и жареную пищу. Также не рекомендуются алкогольные напитки. При первом осмотре терапевта определяется, есть ли у пациента хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. После этого измеряется температура, артериальное давление, пульс и сатурация. При положительном результате вакцинация разрешена. Сегодня большинство людей отдают предпочтение российской вакцине Спутник V.

 

Вакцину в Самарканде можно получить в одиннадцати семейных поликлиниках. К примеру, поликлиника №2. Она способна обслуживать всего 76 918 человек. На сегодняшний день сюда привезено 6300 вакцин. По словам главного врача, вакцинировано 5 973 человека.

 

Фариза Шерова, работающая здесь медсестра, говорит, что каждый день вакцинируются более 100 наших сограждан.

 

В эти дни акция «Я получил вакцину» продолжается на предприятиях, в организациях и в учреждениях Самарканда. Так, более 50 профессоров, преподавателей и студентов СамГИИЯ приняли участие в акции и получили вакцину от коронавируса.

 

Зарина Хакбердиева


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