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  • 14 июль 2021 14:04
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На «Ленинской» открылся подземный переход

Семь месяцев реконструкционных работ на бывшей улице Ленинской дали возможность пешеходам вновь пользоваться подземным переходом. Он был закрыт в начале 2000-х годов.

 


С учетом увеличения автомобильного трафика и во избежание ДТП на одной из самых оживленных улиц города властями решено возобновить функционирование перехода и благоустроить территорию парка. За строительство взялась стройфирма «SXF Building Group».

 

В подземном переходе заменили гидроизоляцию, обновили коммуникации, установили светодиодные лампочки для освещения. Провели капитальный ремонт лестниц, облицевали гранитом стены и пол. Также в подземке установили два новых туалета и отвели место для торговых точек. Отдельные условия предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для их безопасного спуска и подъема созданы пандусы.

 

Наряду с открытием подземного перехода строительной компанией благоустраивается также окрестность на протяжении 1800 метров от Университетского бульвара до улицы Мирзо Улугбека. На данный момент укладывается плитка, создаются пять фонтанов-музыкальных и цветных. Планируется обновить водопроводные и канализационные сети и систему полива, установить аллейное освещение улиц.

  

 

Зарина Хакбердиева

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