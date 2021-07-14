С компанией Masdar подписаны соглашения по двум солнечным электростанциям

В Ташкенте состоялась церемония подписания проектных соглашений с компанией Masdar (ОАЭ) по двум солнечным электростанциям, которые будут построены в Самаркандской и Джизакской областях.

В ходе церемонии Мохамед Джамиль Аль Рамахи, генеральный директор Masdar, отметил: «Эти проекты подчеркивают, что Узбекистан играет реальную лидирующую роль в проектах чистой энергии в регионе и вносит свой вклад в глобальные действия по борьбе с изменением климата. Это жизненно важная миссия, и мы поможем вам с ней».

Открытый тендер по проектам солнечных фотоэлектрических электростанций (ФЭС) мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области и Галляаральском районе Джизакской области проводился по международным стандартам при технической поддержке Международной финансовой корпорацией (IFC).

Победителем по данным проектам по итогам прохождения всех этапов Masdar признан в мае 2021 года. Одной из сильных сторон эмиратской компании стало предложение по поставкам электроэнергии, которая будет производиться на данных ФЭС, по рекордно низким тарифам в течение 25 лет. Так, электроэнергия джизакской ФЭС будет поставляться в единую энергосеть по тарифу 1,823 цента США за кВт⋅ч и самаркандской ФЭС - 1,791 цента.

Ожидается, что Masdar инвестирует в эти проекты до 300 миллионов долларов США, финансовое закрытие запланировано на декабрь 2021 года, а начало строительства - на первый квартал 2022 года.

Добавим, что данные электростанции будут вносить свой вклад в реализацию задачи, поставленной перед энергетическим сектором Узбекистана по доведению к 2030 году генерации за счёт ВИЭ до 8 ГВт, включая мощности солнечных и ветровых электростанций. Это также поможет сократить ежегодные выбросы парниковых газов примерно на 500 000 тонн эквивалента CO2.