» » » В Самаркандской глубинке создается мебельный кластер
﻿
  • 14 июль 2021 9:02
  • 100

В Самаркандской глубинке создается мебельный кластер

В махаллле Корагуппа Пастдаргомского районасоздается первая в Самаркандской области специализированная малая промышленная зона по производству мебели.

 

В Самаркандской глубинке создается мебельный кластер

 

  - В нашей махалле проживают около 4 тысяч человек, - говорит председатель схода граждан Корагуппа Тулкин Шарипов.- Население в основном занято надомным трудом, ремесленничеством, торговлей и сельским хозяйством. Но особой популярностью у наших жителей пользуется производство мебели. В махалле около 70 человек специализируются на производстве такой продукции. Если учесть, что у каждого мастера от 3 до 10 учеников, можно себе представить количество людей, живущих за счет выпуска мебельной продукции.

 

 Недавно Президентом страны было подписано постановление о развитии мебельной промышленности. Согласно этому документу на территории махалли Корагуппа выделяется 5 гектаров для создания кластера по производству мебельной продукции и комплектующих. Прежде всего, здесь будут построены цеха, в которые из своих домашних мастерских переедут мастера. -Производим примерно 10 видов мебели, - говорит местный житель Рифат Каршиев.- Продукция реализуется как в Самаркандской, так и Ташкентской областях. Заказов хватает. Есть и ученики.


Похожие статьи:
﻿
В махалле «Куконли» Пастдаргомского района прошли профилактические мероприятия

В махалле «Куконли» Пастдаргомского района прошли профилактические мероприятия

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области будет создана новая свободная экономическая зона

В Самаркандской области будет создана новая свободная экономическая зона

Экономика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
С начала года Самаркандская область экспортировала товаров и услуг на $36,8 млн.

С начала года Самаркандская область экспортировала товаров и услуг на $36,8 млн.

Экономика / Новости Самарканда
﻿
В целях обеспечения благополучия населения

В целях обеспечения благополучия населения

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде проходит территориальная промышленная ярмарка и кооперационная биржа

В Самарканде проходит территориальная промышленная ярмарка и кооперационная биржа

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика