В Самаркандской глубинке создается мебельный кластер

В махаллле Корагуппа Пастдаргомского районасоздается первая в Самаркандской области специализированная малая промышленная зона по производству мебели.

- В нашей махалле проживают около 4 тысяч человек, - говорит председатель схода граждан Корагуппа Тулкин Шарипов.- Население в основном занято надомным трудом, ремесленничеством, торговлей и сельским хозяйством. Но особой популярностью у наших жителей пользуется производство мебели. В махалле около 70 человек специализируются на производстве такой продукции. Если учесть, что у каждого мастера от 3 до 10 учеников, можно себе представить количество людей, живущих за счет выпуска мебельной продукции.

Недавно Президентом страны было подписано постановление о развитии мебельной промышленности. Согласно этому документу на территории махалли Корагуппа выделяется 5 гектаров для создания кластера по производству мебельной продукции и комплектующих. Прежде всего, здесь будут построены цеха, в которые из своих домашних мастерских переедут мастера. -Производим примерно 10 видов мебели, - говорит местный житель Рифат Каршиев.- Продукция реализуется как в Самаркандской, так и Ташкентской областях. Заказов хватает. Есть и ученики.