Одним из намеченных работ по подготовке города Самарканда к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован на 2022 год, является модернизация международного аэропорта «Самарканд». В соответствии с Указом Президента страны в марте текущего года началась полная реконструкция аэрогавани.





На месте старого аэровокзального комплекса, который на данный момент уже снесен, планируется создать более современный. Четырехэтажное здание нового объекта с подвальным помещением на площади 13562 квадратные метра позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 1800 пассажиров в час. Это на более чем в четыре раза больше прежних показателей пассажиропотока.

Согласно проекту на территории аэропорта будет отведено место для стоянки 24 воздушных судов. Двенадцать мест стоянок для широкофюзеляжных самолетов и столько же для узкофюзеляжных. Кроме того, в аэродроме предусмотрено создание двух участков для противообледенительной обработки самолета. Вместе с этим построят рулежные дорожки, установят два телескопических трапа.

На данный момент работы с бетонированием завершены на 100%, ведутся гипсокартонные и облицовочные работы, монтируется мезонин- надстройка над серединой здания. На первом этаже, а именно в холле, выполнен витраж металлоконструкций, на стадии завершения боковые части и дугообразные элементы, символизирующие листы книг. Следующий этап-установка алюминиевых профилей и стекол.

На втором этаже на площади десяти тысяч квадратных метров отведено место для международного вылета. Как говорят строители, на 99% завершены работы по кирпичной кладке, в скором времени начнется обшивка гипсокартоном и монтаж инженерных сетей. Рабочие также заняты в подвальном помещении, на языке работников аэропорта-«чистой» зоне, предназначенной только для авиапассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний.

Здесь будет установлено современное оборудование, которое автоматически будет распределять багажи по лентам. С противоположной стороны строятся технические помещения для хранения вентиляционного оборудования, систем UPS. На первом этапе в международном прилете планируют запустить две багажные ленты, столько же на местном. С увеличением пассажиропотока будет запущена дополнительная багажная лента.

По завершению строительства в перспективе создать все условия для комфортного пребывания, в том числе и для лиц с инвалидностью. В обновленном терминале к услугам пассажиров заработают магазины Duty Free, комфортные VIP и CIP залы, столовые. Предусмотрены условия и для встречающих лиц: на привокзальной площади разместиться автостоянка на свыше 700 частных машин.

Наряду со строительством аэровокзального комплекса благоустраиться также прилегающая территория. После реализации проекта аэропорт «Самарканд» сможет принять гораздо большее количество боингов.

Зарина Хакбердиева