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  • 13 июль 2021 13:25
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Что ожидается в сферах туризма и спорта?

В текущем году в туристической отрасли региона произошли значительные изменения, чему свидетельствуют приведенные цифры на пресс-конференции в этом направлении. Заместитель начальника Главного управления туризма и спорта Дилшод Нарзикулов пояснил, что ситуация в туриндустрии сравнительно с прошлым годом намного утешительнее. В то же время открылось окно возможностей для внутреннего туризма, полагает специалист.

 


Так, за первые шесть месяцев 2021 года Самаркандскую область посетили 1 086 438 туристов, из них 1 миллион 32 тысячи местных путешественников. Учитывая пандемию, более 5% от общего количества, а именно 54 438 туристов-граждане зарубежья.

 

Говорилось также об увеличении количества действующих объектов размещения в области. В результате агитационно-пропагандистской работы по состоянию на 1 июля 2021 года их стало 412, два года назад было в два раза меньше.

 

В период пандемии было реализовано 152 туристических проекта. Создано более 700 новых рабочих мест. На сегодняшний день в сфере туризма в области работает 8 481 человек. Замначальника поделился также перспективами и намеченными проектами на будущее.

 

На пресс-конференции был поднят вопрос привлечения интереса молодых к спорту. Сегодня в спортивных секциях по 48 видам спорта заняты более ста тысяч человек, сказал

Олим Собиров, начальник отдела Главного управления туризма и спорта. Он сообщил, что за счет создания дополнительных спортивных площадок в районах и городах области к 2021 году численность населения, занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 25%.

 

В последующие три года в Самаркандской области ожидается введение в эксплуатацию 6 спортивных объектов на основе типовой модели, планируется охватить более 60 тысяч молодых людей из 25 махаллей региона.

 

Зарина Хакбердиева


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