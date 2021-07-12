Как идет строительство турзоны вдоль гребного канала?

Самарканд - один из немногих городов мира, который привлекает туристов своей неповторимостью, целебными водами и древними традициями. Священные мавзолеи, исторические памятники и ансамбли с голубыми куполами, вклад наших предков в развитие мировой науки проложили путь к Самарканду, одному из шедевров мусульманской культуры. Этому способствуют и реформы узбекских властей.





В целях увеличения турпотока и дальнейшего развития туристической инфраструктуры по инициативе главы государства в регионе полным ходом идет строительство самаркандского туристического комплекса, не имеющего аналога по всей Центральной Азии. Реализация проекта вдоль гребного канала в Самаркандском районе началась в декабре 2019 года.

Туристический комплекс состоит из нескольких зон. На одной стороне гребного канала быстрыми темпами строится конгресс-холл общей площадью двадцать восемь тысяч квадратных метров. Объект включает в себя около десяти конференц- залов для организации двусторонних и многопрофильных встреч. Конгресс-холл-это платформа, где будут проводиться не только мероприятия на правительственном уровне, ожидается также проведение туристических выставок, различных форумов и областных семинаров.

Ключевым местом конгресс-холла является многофункциональный зал размерами 65х65 метров. Общая площадь-3800 квадратных метров. Зал трансформируемый, он делится на четыре части, в будущем здесь можно проводить несколько совещаний одновременно. В настоящее время на данном объекте строительные работы, а именно, работы по бетонированию и возведению бетонных конструкций полностью завершены.

В процессе монтажные работы по витражным и инженерным системам-вентиляция, электрика, кондиционирование, водоснабжение и канализация. Параллельно ведутся отделочные работы и монтаж металлоконструкций кровли. Количество рабочих здесь варьируется от 450 до 500 человек. Привлечено свыше трехсот единиц спецтехники.

Наряду с конгресс-холом на территории турзоны также возводятся восемь четырех- и пятизвездочные гостиницы. Их высота от одиннадцати до двадцати двух этажей, всего в этих гостиницах разместятся 1200 номеров. На левой стороне канала также строятся четыре семиэтажных гостиниц категории «3 звезды». Работы по устройству внутренних инженерных систем в этих гостиницах завершены на 85%.

По словам застройщиков, один этаж по графику строится на протяжении одной недели. На сегодняшний день вытянулись почти все гостиницы. Реализация проекта позволит трудоустроиться 1700 людям, начиная от администрации гостиничных комплексов до технических работников.

Помимо современных отелей, на месте строятся культурно-развлекательные объекты, в том числе амфитеатр, боулинг-клубы, караоке-бары, кафе, рестораны, споркомплексы, сувенирные и другие магазины. Основное внимание проектировщиков, в последующем и строителей, приковано к реализации идеи художника Бабура Исмаилова.

На около трех гектарах земли здесь создается караван-сарай «вечный город», где будут представлены мастерские ремесленников, студии резьбы по дереву, производству знаменитой шелковой бумаги, а также организуют шоу народов и культур. С учетом расширения комплекса на месте разместятся 120 торговых точек. Стилизованные под старину здания станут отражением быта и традиций узбекского народа.

Немало работ проделано и с благоустройством гребного канала и его близлежащей окрестности. Отдельная команда больше двух недель занята очищением канала от ила, водорослей и накопившейся грязи. Общая протяженность гребного канала составляет 2180 метров. Очищена 1/6 часть от общей длины. Кроме того, укрепляется и бетонируется береговая линия.

На территории строительной площадки действует временный цех по производству воздуховодов и металлических профилей. Для своевременной поставки необходимого стройматериала в цеху в каждой смене работают по 36 человек, как местных граждан, так и турецкой республики. В сутки здесь производят 800 квадратных метров конструкций.

Начиная с активной фазы строительства на стройплощадке трудятся около 5600 рабочих. Проект разрабатывался квалифицированными специалистами турецкой компании «ARUP». Генеральный подрядчик – «Enter Engineering». Общая стоимость проекта составляет 340 миллионов долларов.

Зачастую иностранные туристы приезжают в древний город Самарканд в основном для паломничества и знакомства с историческими памятниками. Основная идея масштабного туристического проекта создать условия и для рекреационного туризма, такое место, где наш народ, туристы могли бы отдыхать в свободное время. Вместе с тем комплекс гармонично будет сочетаться с паломническим туризмом. Это станет еще одной точкой роста для экономики Самарканда.

Зарина Хакбердиева