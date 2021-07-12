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  • 12 июль 2021 16:11
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Ургутский район лидирует по количеству рождений

В январе-июне 2021 года в Самаркандской области зарегистрировано 47 394 новорожденных. По этому показателю Самаркандская область заняла первое место в стране. В области наибольшее количество рождений в первом полугодии зарегистрировано в Ургутском районе.

 

Ургутский район лидирует по количеству рождений

 

 

Количество рождений по регионам:

 

  • В городе Самарканде - 4 940;
  • В городе Каттакургане - 995;
  • В Акдарьинском районе - 1 953;
  • В Булунгурском районе - 2 204;
  • В Джамбайском районе - 2 357;
  • В Иштыханском районе - 3 372;
  • В Каттакурганском районе - 3 375;
  • В Кошрабатском районе - 1939;
  • В Нарпайском районе - 2 265;
  • В Пайарыкском районе - 3500;
  • В Пастдаргомском районе - 4 013;
  • В Пахтачийском районе - 1793;
  • В Самаркандском районе - 2 911;
  • В Нурабадском районе - 1 907;
  • В Ургутском районе - 7 193;
  • В Тайлакском районе - 2 677.

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