Ургутский район лидирует по количеству рождений

В январе-июне 2021 года в Самаркандской области зарегистрировано 47 394 новорожденных. По этому показателю Самаркандская область заняла первое место в стране. В области наибольшее количество рождений в первом полугодии зарегистрировано в Ургутском районе.
Количество рождений по регионам:
- В городе Самарканде - 4 940;
- В городе Каттакургане - 995;
- В Акдарьинском районе - 1 953;
- В Булунгурском районе - 2 204;
- В Джамбайском районе - 2 357;
- В Иштыханском районе - 3 372;
- В Каттакурганском районе - 3 375;
- В Кошрабатском районе - 1939;
- В Нарпайском районе - 2 265;
- В Пайарыкском районе - 3500;
- В Пастдаргомском районе - 4 013;
- В Пахтачийском районе - 1793;
- В Самаркандском районе - 2 911;
- В Нурабадском районе - 1 907;
- В Ургутском районе - 7 193;
- В Тайлакском районе - 2 677.