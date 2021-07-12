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  • 12 июль 2021 14:30
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В Самарканд достали и перезахоронили прах героя Второй мировой войны

Умр Хатамов родился в 1912 году в кишлаке имени Тельмана (название того времени) Пастдаргомского района Самаркандской области. В 1941 году он ушел на фронт.

 

В Самарканд достали и перезахоронили прах героя Второй мировой войны

 

18 ноября 1943 года его супруга Жумагул Норбаева и единственная дочь Омоной Чориёрова  получили «похоронку» о том, что У. Хотамов погиб в боях на территории Белоруссии. Однако место захоронения было неизвестно.

 

22 июня 2021 года поисковым отрядом в Речицком районе Гомельской области Белоруссии были обнаружены останки 12 воинов, фрагменты их документов и медальоны. Так была установлена личность У. Хотамова. 

 

В Самарканд достали и перезахоронили прах героя Второй мировой войны

 

В результате взаимодействия посольств Узбекистана и Белоруссии прах солдата был доставлен на Родину и перезахоронен в Пастдаргомском  районе на кладбище «Бешнайман» в соответствии с мусульманскими традициями.

 

– Отец ушел на фронт, когда мне было шесть месяцев, - говорит  дочь героя Омоной Чориёрова. - Мама вспоминала, что  прожила с отцом самые счастливые годы своей жизни. И вот  прах отца похоронен  рядом с  с могилой матери. Теперь они вместе навечно.

 

В Самарканд достали и перезахоронили прах героя Второй мировой войны

 

Сохранившиеся фрагменты личных вещей У. Хотамова, его медальон переданы дочери О. Чориёровой.


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