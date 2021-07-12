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  • 12 июль 2021 7:39
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Ахмаджон Бободжонов: сегодня для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея.

В Самаркандской области возобновил работу лечебно-распределительный центр на 1000 коек, который был открыт в августе прошлого года на базе спортивного комплекса в Самарканде и до недавнего времени закрыт в связи со снижением уровня заболеваемости.

 

Ахмаджон Бободжонов: сегодня для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея.

 

Как сообщил руководитель центра и глава Самаркандского городского медицинского объединения Ахмаджон Бободжонов, до сих пор пациенты с диагнозом COVID-19 лечились в двух специализированных больницах на 340 коек в Самарканде.

 

«Но сегодня из-за роста количества дел центр пришлось открывать заново. Здесь есть все необходимое медицинское оборудование для лечения пациентов из разных уголков области, запас медикаментов. В настоящее время в работе центра задействовано около 100 квалифицированных медицинских работников», — заявил он.

 

По его словам, симптомы и осложнения COVID-19 не одинаковы, они различаются. В настоящее время для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея. В прошлом году у пациентов диагностировали поражение легких на ранних стадиях, но теперь — с пятого по шестой день болезни.

 

«Поэтому просим население неукоснительно соблюдать правила карантина и активно участвовать в процессе вакцинации. Наша задача — позаботиться о своем здоровье, носить медицинскую маску, поддерживать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни. Это убережет нас от болезни», — заявил Ахмаджон Бободжонов.


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