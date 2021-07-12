Ахмаджон Бободжонов: сегодня для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея.

В Самаркандской области возобновил работу лечебно-распределительный центр на 1000 коек, который был открыт в августе прошлого года на базе спортивного комплекса в Самарканде и до недавнего времени закрыт в связи со снижением уровня заболеваемости.
Как сообщил руководитель центра и глава Самаркандского городского медицинского объединения Ахмаджон Бободжонов, до сих пор пациенты с диагнозом COVID-19 лечились в двух специализированных больницах на 340 коек в Самарканде.
По его словам, симптомы и осложнения COVID-19 не одинаковы, они различаются. В настоящее время для больных, инфицированных коронавирусом, характерны слабость, боли в суставах и диарея. В прошлом году у пациентов диагностировали поражение легких на ранних стадиях, но теперь — с пятого по шестой день болезни.