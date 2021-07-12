12 студентов СамГУ продолжат обучение в Южной Корее

12 студентов Факультета международных образовательных программ Самаркандского государственного университета на основе программы «2+2» будут отправлены на обучение в Университет Сунчонхян Южной Кореи.

Эти студенты в течение двух лет будут углубленно изучать английский и корейский языки.

– Политика открытости Узбекистана дает нам, студентам, возможность познавать мир и свободно определять свое будущее. Создание по инициативе Президента в СамГУ Корейского культурного центра, приглашение преподавателей из Кореи открыло дорогу для полноценного изучения корейского языка. Эффективно пользуясь созданными условиями, мы получили возможность обучения в Южной Корее, – сказала студентка 2-го курса Факультета международных образовательных программ СамГУ Азиза Тинишева.

– Наш факультет служит молодежи трамплином для исследования мира, – говорит студентка 2-го курса факультета международных образовательных программ СамГУ Сабохат Умарова. – Я на протяжении двух лет добросовестно изучала английский и корейский языки, благодаря чему смогу продолжить учебу в Университете Сунчонхян. За это я искренне благодарна своим преподавателям и ректору СамГУ Рустаму Холмуродову. Моя цель – достойно представлять нашу страну, вносить свой вклад в ее развитие.

В сентябре текущего года планируется отправить группу студентов Факультета международных образовательных программ Самаркандского государственного университета на обучение в Российскую Федерацию, сообщила информационная служба Самаркандского государственного университета.