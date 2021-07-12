12 студентов СамГУ продолжат обучение в Южной Корее

12 студентов
Факультета международных образовательных программ Самаркандского
государственного университета на основе программы «2+2» будут отправлены на
обучение в Университет Сунчонхян Южной Кореи.
Эти студенты в течение двух лет будут углубленно изучать
английский и корейский языки.
– Политика открытости Узбекистана дает нам, студентам,
возможность познавать мир и свободно определять свое будущее. Создание по
инициативе Президента в СамГУ Корейского культурного центра, приглашение
преподавателей из Кореи открыло дорогу для полноценного изучения корейского
языка. Эффективно пользуясь созданными условиями, мы получили возможность
обучения в Южной Корее, – сказала студентка 2-го курса Факультета международных
образовательных программ СамГУ Азиза Тинишева.
– Наш факультет служит молодежи трамплином для
исследования мира, – говорит студентка 2-го курса факультета международных
образовательных программ СамГУ Сабохат Умарова. – Я на протяжении двух лет
добросовестно изучала английский и корейский языки, благодаря чему смогу
продолжить учебу в Университете Сунчонхян. За это я искренне благодарна своим
преподавателям и ректору СамГУ Рустаму Холмуродову. Моя цель – достойно
представлять нашу страну, вносить свой вклад в ее развитие.
В сентябре текущего года планируется отправить группу
студентов Факультета международных образовательных программ Самаркандского
государственного университета на обучение в Российскую Федерацию, сообщила информационная служба Самаркандского государственного университета.