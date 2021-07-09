В Самарканде вырубили деревья ценных пород

В Иштыханском районе Самаркандской области вырублено восемь деревьев ценных пород в возрасте 35−40 лет. Трое жителей махаллей, подозреваемых в вырубке, оштрафованы на 1,2 млн сумов каждый. Ущерб растительному миру оценивается почти в 64 млн сумов.

В Государственном комитете по экологии и охране окружающей среде Узбекистана прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения о незаконной вырубке деревьев в Иштыханском районе Самаркандской области.

В ходе изучения выяснилось, что 7 июля трое жителей махаллей «Гафур Гулям» и «Равот» с помощью бензопилы самовольно срубили шесть клёнов и два ясеня, ветки которых были сломаны из-за сильного ветра.

По данному факту нарушители привлечены к ответственности по статье 79 (незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка) Кодекса об административной ответственности. Каждый из них должен будет выплатить по 1,2 млн сумов штрафа, а также возместить нанесённый растительному миру ущерб на общую сумму 63,7 млн сумов.

Сотрудник Инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды Сафарбой Абдуллаев сообщил, что это были деревья возрастом в 35−40 лет и входили в перечень ценных пород. Инспектор и хокимият района сообщили, что деревья вырубили сотрудники районного отдела благоустройства, но там опровергли эти сообщения.