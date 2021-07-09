В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой

В ходе проведенного расследования стало известно, что юноша одолжил крупную сумму денег и проиграл ее.

В Самаркандской области 18-летний юноша покончил жизнь самоубийством, пишет пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана.

По информации ведомства, трагический инцидент произошел 15 мая в махалле "Янгиабад" Пастдаргомского района.

В ходе проведенного расследования стало известно, что он взял крупную сумму денег в долг и проиграл ее на тотализаторе. Родственники скончавшегося молодого человека не заявили о случившемся в правоохранительные органы — его похоронили на кладбище в тот же день.

Отмечается, что по данному факту началась доследственная проверка, во время которой будет проверена работа районных отделов народного образования, правоохранительных органов, а также Минмахалли и семьи, которые не сообщили о самоубийстве подростка.