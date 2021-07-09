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  • 9 июль 2021 8:11
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В Самаркандской области задержаны подозреваемые в попытке примкнуть к сирийским боевикам

Задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

 

 

Сотрудники правоохранительных органов Самаркандской области задержали в Иштыханском районе группу лиц, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

 

Во время проведенного следственного мероприятия стало известно, что задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. Они собирались отправиться в Сирию через Турцию.

 

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.


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