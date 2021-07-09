В Самаркандской области задержаны подозреваемые в попытке примкнуть к сирийским боевикам

Задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Сотрудники правоохранительных органов Самаркандской области задержали в Иштыханском районе группу лиц, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

Во время проведенного следственного мероприятия стало известно, что задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. Они собирались отправиться в Сирию через Турцию.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.