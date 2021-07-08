Назначен новый директор Международного аэропорта Самарканда

Новым директором международного аэропорта Самарканда назначен Сайдулло Тухтасинов, одновременно занимающий должность директора международного аэропорта «Андижан».

Директором международного аэропорта «Самарканд» вместо освобожденного от должности Джамалова М. Д. назначен Сайдулло Тухтасинов, одновременно занимающий должность директора международного аэропорта «Андижан», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Соответствующее решение было принято 6 июля на выездном заседании правления Uzbekistan Airports под руководством председателя Рано Джураевой. На заседании также были рассмотрены вопросы подготовки аэропорта Самарканда к обслуживанию саммита Шанхайской организации сотрудничества в мае 2022 года.

«Сегодня мы назначили нового директора, далее будем усиливать команду зарубежными специалистами с опытом аэропортового обслуживания крупных саммитов», — сказала Рано Джураева.